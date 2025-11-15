Malatya'da Minibüs Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü Hasan T, trambüs direğine çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde trambüs direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan T'nin (18) kullandığı 44 ADG 704 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolu eski Yimpaş kavşağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel