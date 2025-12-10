Haberler

Malatya'da tıra çarpan minibüsteki 3 kişi öldü

Güncelleme:
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs tıra arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Nuri Taşkanat idaresindeki 38 YD 898 plakalı minibüs, Kayseri- Malatya kara yolu Çayırdüzü mevkisinde, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AHY 083 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişiden sürücü Mustafa Nuri Taşkanat ile Saadet Taşkanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Rukiye Sarımermer'in de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
