Malatya'da Minibüs ile Servis Aracının Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolcu minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.
B.Y. idaresindeki 44 M 0197 plakalı yolcu minibüsü Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde, A.G. yönetimindeki 44 S 0706 plakalı okul servisi ile çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü B.Y. ile servisteki öğrenciler Z.N.M, Y.Ç.G, A.Ç, M.T, ve F.B.E. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.