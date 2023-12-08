Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Minibüs ile Servis Aracının Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolcu minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

B.Y. idaresindeki 44 M 0197 plakalı yolcu minibüsü Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde, A.G. yönetimindeki 44 S 0706 plakalı okul servisi ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü B.Y. ile servisteki öğrenciler Z.N.M, Y.Ç.G, A.Ç, M.T, ve F.B.E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Malatya Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title