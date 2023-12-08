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Malatya'da Minibüs ile Servis Aracının Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

8 Aralık 2023 19:50 Son Güncelleme: 19:52 Abone Ol

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolcu minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.