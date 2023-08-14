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Malatya'da meyve bahçelerinin bulunduğu dağlık alanda yangın

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesinin etkilendiği yangına müdahale sürüyor.

Malatya'da meyve bahçelerinin bulunduğu dağlık alanda yangın

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesinin etkilendiği yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerinin de desteğiyle alevlere müdahalesi sürerken, yangının yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emine Çavdar - Güncel

Hekimhan Malatya Güncel Haberler

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