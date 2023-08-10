Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Özhaseki, depremde can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Özhaseki, sosyal medya hesabından, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."