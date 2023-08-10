Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Özhaseki, depremde can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.