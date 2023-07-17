Malatya'da metruk evlerin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi'nde, 3 metruk evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 30 dakikalık müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3 metruk evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gazi Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'ndeki metruk evlerin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 9 araç ve 27 personelle müdahale ettiği yangını 30 dakikalık çalışma sonucu söndürdü.
Kaynak: AA / Hatice Yetmen - Güncel