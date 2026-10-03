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Malatya'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin için balon uçuruldu

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Malatya'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Hasan Hüseyin için balon uçuruldu
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Malatya'da lösemi tedavisi tamamlanan 10 yaşındaki Hasan Hüseyin Yıldıran taburcu edildi. Hastane önünde TODUP'un organize ettiği etkinlikte, hayali olan balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi; yüzlerce balon gönüllüler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gökyüzüne bırakıldı.

MALATYA'da lösemiyi yenen Hasan Hüseyin Yıldıran (10) için taburcu olduğu hastane önünde balon uçuruldu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Bölümü'nde lösemi tedavisi tamamlanan Hasan Hüseyin Yıldıran, taburcu edildi. Kemoterapi ve kemik iliği nakli olan Hasan Hüseyin, taburcu edilirken hayali olan balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından organize edilen etkinlikte, Hasan Hüseyin Yıldıran'ın mutluluğuna yüzlerce gönüllü ve sağlık çalışanı da ortak oldu.

Hastanede tedavisi devam eden diğer hasta çocukların da balkondan destek verdiği etkinlikte, yüzlerce balon aynı anda Yıldıran için gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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