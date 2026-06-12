Malatya'da LGS hazırlıkları tamamlandı

Malatya Valiliği, yarın 2 oturum halinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kentte 10 bin 109'u öğrencinin katılım için başvurduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 8. sınıfı tamamlayan 11 bin 342 öğrenciden 10 bin 109'u sınava katılmak üzere başvuruda bulundu. Sınav, kentte 42 okulda, 615 sınav salonunda yapılacak, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için 1371 öğretmen görevlendirildi.

Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sınav güvenliği, öğrenci ulaşımı ve sınav ortamının huzurlu bir şekilde sağlanmasına yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sınava girecek öğrencilere başarı dilenen açıklamada, sınavın öğrenciler, aileleri ve şehir için hayırlı sonuçlar getirmesi temenni edildi.