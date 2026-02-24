Haberler

Malatya'da kuyumcu soygunu kamerada

Malatya'da kuyumcu soygunu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir kuyumcuya kar maskesi takmış şüpheli bir kişi, dükkan sahibine silah doğrultarak soygun girişiminde bulundu. Panik butonuna basılmasıyla kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Dükkan sahibi daha önce de benzer olaylar yaşadığını belirtti.

MALATYA'da, yüzünde kar maskesi olan şüpheli, tabancayla dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını fark edince kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren kar maskeli kişi, iş yeri sahibi Tuba Çatalkaya'ya silah doğrultup, altınları çantaya doldurmasını istedi. Korkuyla çığlık atan Çatalkaya, panik butonuna bastı. Durumu fark eden şüpheli, kaçtı. Çevre esnafı, şüpheliyi yakalamak için takip etti. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı çalışma yapan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

'DAHA ÖNCE DE OLDU'

Daha önce de benzer soygun girişimlerinin yapıldığını belirten Tuba Çatalkaya, "Birden içeri girdi, 'Boşalt' diye bağırdı, tabancayı çekti. Ben de direkt ayağımın altındaki butona bastım. Ben bağırınca panikledi, dayanamadı, kaçtı. Sonra dışarı çıkıp bağırmaya başladım. Daha önce de 2017'de aynı şekilde yaşadım, yine silahlı ve maskeli kişiler geldi. 4-5 kez benzer olay oldu. Kadın olarak bu mesleği yapıyorum diye bunları mı hak ediyorum? 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu dükkan bana babamdan kaldı. Dışarıda 'bayan' diye gücüm yetmez sanıp hırsızlık girişiminde bulunuyorlar. Kadınlar hiçbir şey yapmayacak mı? Bıkmadım, bıkmayacağım da devam edeceğim. Bırakmayacağım" dedi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda