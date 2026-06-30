Haberler

Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı

Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyeleri ellerinde dövizlerle yürüdü. Vali Seddar Yavuz, koruyucu ailelerin önemine vurgu yaparak, çocukların aile sıcaklığında büyümesinin önemini belirtti.

Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında ellerinde koruyucu aile hizmetinin önemini anlatan dövizler taşıyan koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyeleri, İnönü Caddesi Diniye Çalık İlkokulu önünden Malatya Park AVM'ye kadar yürüdü.

Bu sırada korteje bazı aileler ve çocuklar, üstü açık otobüsle eşlik etti.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, çocukları sevgi ve şefkatle bağırlarına basan, onlara kendi ailelerini aratmayan, onların iyi ve başarılı bir insan olarak yetişmesine vesile olan koruyucu aileleri tebrik etti.

Koruyucu aile olmanın önemine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Kendi ailesinin yanında kalma imkanı bulunmayan evlatlarımızın, kurumlarımız yerine bir aile sıcaklığında, şefkatinde bulunması, onlarla birlikte yaşaması ve hayatı öğrenmesini çok önemsiyoruz. Şehrimizde de koruyucu aileye özel bir ilgi olduğunu söylemek istiyorum. Ailelerimizden, kendi çocuklarının yanında başka bir çocuğumuzun elini de sevgiyle ve şefkatle tutmalarını istirham ediyorum. Devlet olarak her türlü imkanımız var ama şunu kabul edelim ki bir aile sıcaklığını, ailedeki sevgi ve şefkat ortamını sağlayabilmemiz kolay değil. Bunu sizlerle sağlıyorsunuz."

Vali Yavuz, konuşmasının ardından etkinliğe katılan koruyucu ailelerle sohbet etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı! 7 il başkanının ihracı isteniyor

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Fenerbahçe'den TFF'nin kararına tepki

Süper Lig devinden TFF'nin aldığı karara çok sert tepki: Rezalet!
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
İstanbul'da yarın 'yapışkan' kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak

İstanbul'da yarın yapışkan kabusa dikkat! Nefes almak bile zorlaşacak