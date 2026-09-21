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Malatya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç motosikletli kuryeye çarptı

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Malatya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç motosikletli kuryeye çarptı
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Malatya Yeşilyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan kurye yaralanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MALATYA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek motosikletli kuryeye çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 HD 338 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kimsenin yaralanmadığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün kontrolünü yitirdiği aracın yolun karşısına geçerek motosikletli kuryeye çarptığı ve vatandaşların yardım için kaza yerine koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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