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Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptığı refüjdeki ağacı yerinden söküp karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç çarptığı ağacı yerinden söküp karşı şeride geçti

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptığı refüjdeki ağacı yerinden söküp karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 44 FL 535 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücünün kontrolünden çıkıp orta refüjdeki çarptığı ağacı yerinden sökerek karşı şeride geçti. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

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