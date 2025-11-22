Malatya'da Köklerden Oyuncak Sergisi Açıldı
Doğanşehir ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Köklerden Oyuncak Sergisi', Sürgü İlkokulu'nda açıldı. Sergide, öğrencilerin sıfır atık projesiyle ürettikleri oyuncaklar sergilendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Aile Yılı kapsamında "Köklerden Oyuncak Sergisi" açıldı.
Sürgü İlkokulu'nda düzenlenen sergide, öğrencilerin sıfır atık kapsamında yapılan oyuncaklar vatandaşlara beğenisine sunuldu.
Serginin açılışını Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban gerçekleştirdi.
Daha sonra ziyaretçiler oyuncakları inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.
