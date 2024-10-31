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Malatya'da Kızılay Haftası Fotoğraf Sergisi Açıldı

Malatya'da Kızılay Haftası Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Malatya'da düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 'Kan Bağışı ve Dünden Bugüne Kızılay' temalı fotoğraf sergisi açıldı. Vali Seddar Yavuz, Kızılay'ın önemine vurgu yaparak, toplumsal destek çağrısı yaptı.

Malatya'da, Kızılay Haftası dolayısıyla "Kan Bağışı ve Dünden Bugüne Kızılay" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Seddar Yavuz, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, Kızılay'ın milletin şefkat ve merhamet eli olduğunu söyledi.

Kızılay'ın önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Etnik ve inancına bakmaksızın dünyanın her bir yanında ihtiyacı olanlara koşan, ülke içinde de güzel hizmetler ortaya koyan, bizim de her daim desteğimizi sürdürüldüğümüz bu güzide kuruluşumuza ve yöneticilerine, bağışçılarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin desteğiyle, devletimizin de yardımsızıyla Kızılay'ımız daha da büyüyecek ve daha güzel hayır hizmetlerine, iyilik hizmetlerine öncülük edecektir."

Kızılay Kan Bağış Merkezi Bölge Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan ise depremden sonra kan bağışı sayısının azaldığını anlatarak, "Son zamanlarda çok şükür halkımız bizlere destek vermeye tekrar başladı. Şu anda iyi bir ivmeyle kan bağışı toplamaya çalışıyoruz ama bu yeterli değil. Malatya halkında bu konuda daha fazla destek bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergiye Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem - Güncel
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