Malatya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan sürücü kaçtı

Malatya'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı

MALATYA - Malatya'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Kaza, 20.30 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta bekleyen K.B. idaresindeki 44 PH 086 otomobile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ABZ 985 plakalı araç çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsü aracını bölgede bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler kaçan araç sürücünün yakalanması için de çalışma başlattı.