Malatya'da Kimyasal Fabrikada Patlama: 3 İşçi Yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan 3 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yeni bir patlama riskine karşı fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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