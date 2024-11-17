Malatya'da Kazaya Müdahale Eden Polislere Tır Çarptı: 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

(MALATYA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya-Adıyaman karayolunun Tatari mevkisinde meydana gelen trafik kazasında acı bir olay yaşadı. Saman balyaları yüklü 63 L 3119 plakalı TIR, daha önce gerçekleşen bir kazaya müdahale eden polislere çarptı. 2 polis TIR altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu, görevini yerine getirmekte olan polis memurlarından biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Yaralı polis memurunun tedavi hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehit Polisin Malatya Akçadağ nüfusunaLütfü Beykoz olduğu öğrenildi.