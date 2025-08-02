Malatya'da Kaza Sonrası Kavga: Polis Biber Gazı ile Müdahale Etti

MALATYA'da meydana gelen kaza sonrası taraflar arasında yaşanan kavgayı polis ekipleri biber gazı ile müdahale ederek ayırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. A.U.T. yönetimindeki 58 ED 533 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ü.S. yönetimindeki 44 ABC 924 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlardan inen kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışmayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, uyarıya rağmen kavgayı sonlandırmayan kişilere biber gazlı müdahalede bulundu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza ve ardından yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.