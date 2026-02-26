Haberler

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 109 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Malatya'da, kar yağışı sonucu yolu kapanan 109 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde tuzlama ve yüksek kesimlerde küreme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 109 mahallede karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde karla mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediliyor.

Yağışın başlamasıyla sahaya inen ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mesai harcıyor.

Ana arterler başta olmak üzere yollarda tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeyse küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelerde yolu kapanan mahallelerde çalışmalar sürüyor

Kar nedeniyle kapanan Akçadağ'da 9, Arapgir'de 3, Arguvan'da 3, Battalgazi'de 3, Darende'de 19, Doğanşehir'de 5, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 18, Kale'de 9, Kuluncak'ta 7, Pütürge'de 18, Yazıhan'da 6 ve Yeşilyurt ilçesinde 6 olmak üzere toplam 109 mahallenin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, kar nedeniyle mahsur kalan Hekimhan ilçesine bağlı Başkavak Mahallesi'ndeki bir hasta, sağlık ekiplerine teslim edildi.

