Malatya'da Kar Yağışı Sonrası Ulaşıma Kapanan 53 Yerleşim Yerinin Yolu Açıldı

Güncelleme:
Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 53 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Toplamda 1226 kilometre yol açma çalışması yapıldı.

MALATYA'da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 53 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan kapanan 1226 kilometrelik 53 yerleşim yerinin yolu yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü kentte, Arapgir'de 5, Battalgazi'de 3, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 3, Kale'de 7, Pütürge'de 23, Yeşilyurt'ta 9 mahalle yolu olmak üzere toplamda 1226 kilometrelik yol açma çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

