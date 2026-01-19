Malatya'da Kar Yağışı Sonrası Ulaşıma Kapanan 53 Yerleşim Yerinin Yolu Açıldı
MALATYA'da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 53 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan kapanan 1226 kilometrelik 53 yerleşim yerinin yolu yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü kentte, Arapgir'de 5, Battalgazi'de 3, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 3, Kale'de 7, Pütürge'de 23, Yeşilyurt'ta 9 mahalle yolu olmak üzere toplamda 1226 kilometrelik yol açma çalışması yapıldı.