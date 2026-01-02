Haberler

Malatya'da kardan kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı kalan 117 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi'nin 7/24 karla mücadele çalışmaları sayesinde ulaşıma açıldı.

Malatya'da kar nedeniyle kapanan 117 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları "7/24" esasına göre sürdürülüyor.

Belediye ekipleri kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele ekiplerinin çalışması neticesinde Akçadağ'da 17, Arapgir'de 6, Arguvan'da 16, Darende'de 21, Hekimhan'da 15, Kale'de 2, Kuluncak'ta 14, Pütürge'de 9, Yazıhan'da 10, Battalgazi'de 7 olmak üzere toplam 117 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme