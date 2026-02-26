Haberler

Malatya'da kar yağışı; taşımalı eğitime ara verildi

Güncelleme:
Malatya genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. 109 mahallede yolu açmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

YOLU KAPANAN 109 MAHALLEDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kent genelinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar eş zamanlı çalışarak karla mücadele ediyor. Ekipler, ara sokaklar dahil tüm yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürüyor. Karla mücadele kapsamında; Akçadağ'da 9, Arapgir'de 3, Arguvan'da 3, Battalgazi'de 3, Doğanyol'da 3, Doğanşehir'de 5, Hekimhan'da 18, Kale'de 9, Kuluncak'ta 7, Pütürge'de 18, Darende'de 19, Yazıhan'da 6 ve Yeşilyurt ilçesinde 6 mahalle olmak üzere toplam 109 mahallede 2 bin 105 kilometre uzunluğundaki yolun açılması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin 7/24 sahada olacağı belirtildi.

