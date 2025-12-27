Haberler

Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu

Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu
Güncelleme:
Malatya'da etkili olan karla karışık yağmur, yaşamı olumsuz etkileyerek yollarda su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara yöneldi.

Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu.

Kent merkezinde etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için korunaklı alanları tercih etti.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar trafikte kontrollü ilerledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
