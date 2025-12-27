Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu
Malatya'da etkili olan karla karışık yağmur, yaşamı olumsuz etkileyerek yollarda su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara yöneldi.
Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için korunaklı alanları tercih etti.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel