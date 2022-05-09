Malatya'da Karayolları Trafik Haftası kutlandı

MALATYA (AA) - Karayolları Trafik Haftası Malatya'da törenle kutlandı.

Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerle trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması ve kara yolları kullanıcıların kurallara uyması konusuna dikkat çekilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Şahin, kara yolları düzenine uyulmamasının olumsuz sonuçlara yol açtığını anlatarak, "Bugün için İçişleri Bakanlığının asli görevlerinden biri olan trafik düzeninin sağlanması aslında tüm vatandaşlarımız için de asli vatandaşlık görevi ve ödevidir. 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza bu bilincin kazandırılması gerekmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte yılın trafik görevlilerine, ticari araç sürücülerine de ödülleri verildi.