Malatya'da Kar Yağışı ve Fırtına Nedeniyle Kara Yolu Kapatıldı

Güncelleme:
Malatya Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Akçadağ ve Darende arasındaki kara yolunun çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı ve sürücüleri dikkatli olmaya davet etti.

Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Akçadağ ve Darende arası çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, zincir ve çekme halatı bulundurulması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

500
