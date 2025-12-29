Haberler

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
Güncelleme:
Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda muhteşem manzaralar oluşturdu. Park, kar yağışının ardından beyaza bürünerek göz kamaştırdı.

Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakların ardından ilçelerde de etkili oldu.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan park, kar yağışı sonrası dron ile görüntülendi.

