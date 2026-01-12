Haberler

Malatya'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

MALATYA'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
