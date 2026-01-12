Haberler

Malatya'da karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Malatya'da karda mahsur kalanlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

MALATYA'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı

Boynunda kitle tespit edildi, ameliyat masasına yatacak
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü