Haberler

Malatya'da kardan kapanan 155 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı kalan 155 yerleşim yeri, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Şehir genelinde küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

MALATYA'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 155 yerleşim yeri ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde 155 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Akçadağ'da 54, Arapgir'de 10, Arguvan'da 3, Darende'de 15, Doğanşehir'de 4, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 6, Kale'de 10, Kuluncak'da 7, Pütürge'de 17, Yazıhan'da 13, Yeşilyurt'ta 12 olmak üzere toplam 155 yerleşim yeri ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde küreme, tuzlama ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Yeni dönem bu sabah başladı! Kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü