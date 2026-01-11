Haberler

Malatya'da yarın eğitim ve öğretime ara verildi

Güncelleme:
Malatya'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 12 Ocak 2026 tarihinde ara verileceği açıklandı. Vali Seddar Yavuz, öğrencilerin ve vatandaşların mağdur olmaması için okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılacağını belirtti.

Malatya'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de yarın trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

500

