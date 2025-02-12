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Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun buzlanma, tipi ve kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Arapgir Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine ilçede eğitime bugün ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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