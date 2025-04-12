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Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Malatya'nın merkezi ve bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, trafik akışını zorlaştırdı. Karayolu ekipleri tedbir aldığı öğrenilirken, şehir beyaza büründü.

Malatya'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde kent merkezi ile Darende, Akçadağ, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle karayolları ve trafik ekipleri ana arterlerde tedbir aldı.

Araçlar cadde ve sokaklarda kontrollü ilerlerken, kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü.

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Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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