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Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi, kapanan 384 mahalle yolunun ulaşıma açılması için 980 personel ve 268 iş makinesi ile çalışmalara devam ediyor. Başkan Sami Er, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Malatya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Kenti etkisi altına alan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 384 mahalle yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının getireceği olumsuzlukları önlemek için 980 personel ve 268 iş makinesiyle sahada olduklarını kaydetti.

Vatandaşların tedbirli olmasını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayanların trafiğe çıkmamasını isteyen Er, yaşanabilecek her türlü olumsuzluk için belediyenin "444 51 44" numaralı çağrı merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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