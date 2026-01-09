Malatya'da Etkili Kar Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü
Malatya'da devam eden kar yağışı, şehir genelinde cadde ve sokakları beyaza bürüyerek güzel manzaralar oluşturdu. Özellikle Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan alanlar, kış mevsiminin güzelliklerini gözler önüne serdi.
Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Güncel