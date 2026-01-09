Haberler

Malatya'da Etkili Kar Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü

Güncelleme:
Malatya'da devam eden kar yağışı, şehir genelinde cadde ve sokakları beyaza bürüyerek güzel manzaralar oluşturdu. Özellikle Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan alanlar, kış mevsiminin güzelliklerini gözler önüne serdi.

Malatya'da kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde devam eden kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak - Güncel
