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Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Malatya'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtü oluşurken, ekipler tedbir aldı.

Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

MALATYA - Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düştüğü Malatya'da, kar yağışı etkili oldu.

Malatya'da bir süredir aralılarla etkili olan sağanak yağış yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.Akçadağ, Darende, Hekimhan ilçeleri olmak üzere bazı kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Akçadağ ile Hekimhan'da ekipler Malatya-Kayseri ve Sivas kara yollarında tedbir aldı.

Yağışların kent genelinde bir süre daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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