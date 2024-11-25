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Malatya'da Kar Yağışı 100 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

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Malatya'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 küçükbaş hayvan donarak telef oldu. Hekimhan'da bir çoban hayatını kaybederken, yetiştiriciler yetkililerden yardım talep etti.

Kar yağışı sonrası 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 küçükbaş hayvan donarak telef oldu.

Malatya'da dün başlayan yağış ile birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı bir metreyi geçerken Hekimhan ilçesinde tipiye yakalanan 5 çobandan biri donarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi kırsalında da dağda olan küçükbaş hayvan sürüsünde 100'e yakın koyun donarak telef oldu.

Erdem Karakaya ve Ömer Tokgöz'e ait olan koyunların telef olması sonrası yetiştiriciler yetkililerden yardım talep etti.

Malatya'da Kar Yağışı 100 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Güncel
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