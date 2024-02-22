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Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.Ç. yönetimindeki kamyonet ile S.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü E.Ç. ve araçtaki G.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 44 AET 985 plakalı kamyonet, Doğu Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.G. yönetimindeki 44 KC 608 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü E.Ç. ile araçtaki G.Ç, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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