Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ş'nin (74) kullandığı 01 ASS 277 plakalı kamyonet, Malatya-Elazığ kara yolunun Merdivenler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı.
Kaza yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.