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Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

17 Aralık 2023 15:34 Güncelleme: 15:36 Abone Ol

Malatya-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.