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Malatya'da Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya Sivas kara yolunda Y.T. idaresindeki 44 ABE 629 plakalı kamyonet, Arguvan kavşağında Y.A. yönetimindeki kereste yüklü 50 ABH 045 plakalı tırın dorsesine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.T. ve Ali Genç, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
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