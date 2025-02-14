Malatya'da Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya Sivas kara yolunda Y.T. idaresindeki 44 ABE 629 plakalı kamyonet, Arguvan kavşağında Y.A. yönetimindeki kereste yüklü 50 ABH 045 plakalı tırın dorsesine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.T. ve Ali Genç, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.