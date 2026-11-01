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Malatya'da kamyonet kasasına gizlenen 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Malatya'da kamyonet kasasına çuval ve kutularla gizlenen 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'da bir kamyonetin kasasına çuval ve kutuyla gizlenen 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir kamyonete yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada, kamyonetin kasasına çuval ve kutularda gizlenmiş 112 bin 202 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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