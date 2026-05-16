Haberler

Malatya'da Kamyon Kasa İçinde 83 Bin 380 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da polis ekipleri, kamyon kasasındaki kutulara gizlenmiş 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da kamyon kasası içerisindeki kutulara gizlenmiş 83 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip sonrası uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen kamyonu kent girişinde durdurdu. Polisin kamyonda yaptığı aramada; kutulara gizlenmiş toplam 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak