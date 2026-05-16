Malatya'da Kamyon Kasa İçinde 83 Bin 380 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

MALATYA'da kamyon kasası içerisindeki kutulara gizlenmiş 83 bin 380 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip sonrası uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen kamyonu kent girişinde durdurdu. Polisin kamyonda yaptığı aramada; kutulara gizlenmiş toplam 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı