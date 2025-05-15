Malatya'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü

Malatya'da Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Barış Güzel (51), yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Barış Güzel (51), yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. Barış Güzel'in kullandığı 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Ramazan S. idaresindeki 44 ACM 922 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Güzel ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Güzel, sevk edildiği Doğanşehir İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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