Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeğiyle 75 fişek ele geçirildi, şüpheli A.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.