Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi
Malatya'da yapılan bir operasyonda, kaçakçılık ve silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 tabanca, 2 av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi.
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeğiyle 75 fişek ele geçirildi, şüpheli A.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.