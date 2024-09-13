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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

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Malatya'da yapılan bir operasyonda, kaçakçılık ve silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 tabanca, 2 av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeğiyle 75 fişek ele geçirildi, şüpheli A.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik malatya Güncel

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