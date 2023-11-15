Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 1260 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Malatya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, sahte içki üretimi ve satışı yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan ekipman ve 1260 litre sahte içki ele geçirildi. Şüphelilere yasal işlem yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1260 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde iki şüphelinin sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlendi.

Şüpheliler Y.Ç. ve K.H'nin ikametleriyle araçlarında yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan ekipman ile 1260 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilere "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.