Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 54 Bin 600 Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekipleri, 54 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron ile silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon sonucunda 5 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da polis ekipleri, 54 bin 600 bin adet gümrük kaçağı makaron ile silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili 5 kişiye işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 54 bin 600 dal gümrük kaçağı makaron, 765 deste sigara sarma kağıdı, 7 kilo dökme nargile tütünü, 20 kilo gümrük kaçağı açık tütün, 2 adet sigara dolum makinesi, 11,5 litre el yapımı alkol, 10 adet av tüfeği ile 2 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şahsa 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA