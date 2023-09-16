Malatya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Malatya'da ağır hasarlı bir binada elektronik sigara dolum makinesi ile 76 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca gümrük kaçağı bandrolsüz nargile tütünü de bulundu.

Malatya'da ağır hasarlı bir binada elektronik sigara dolum makinesi ile 76 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışma neticesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın bir dairesinde makaron doldurulduğu belirlendi.

Ekiplerce, binada girişi kamufle edilmiş bir bölme içinde yapılan aramada, elektronik sigara dolum makinası, 76 bin 400 dal tütün doldurulmuş makaron ve 16 kilogram gümrük kaçağı bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.