Malatya'da Kablo Hırsızlığı: 3 Tutuklama
Malatya'nın Akçadağ, Yeşilyurt ve Arguvan ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Malatya'nın Akçadağ, Yeşilyurt ve Arguvan ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçelerde 1000 metre haberleşme ve enerji kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA