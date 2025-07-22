Malatya'da Jandarma, Piknik Alanlarındaki Denetimleri Artırdı

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Malatya'da havaların ısınmasıyla birlikte artan piknik tercihleri üzerine jandarma, mesire alanlarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlarken, çocuklara hediyeler de dağıttı.

Malatya'da havaların ısınmasıyla serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği mesire ve piknik alanlarında, jandarmanın denetimleri artırıldı.

Kentte, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki mesire ve piknik alanları, artan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşların daha fazla tercih ettiği mekanlar haline geldi.

Jandarma ekipleri bu alanlardaki denetimlerini artırarak vatandaşların aileleriyle huzur ve güven içinde vakit geçirmelerini sağlıyor. Motorize veya yaya olarak denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşları olası yangınlara karşı uyardı.

Ekiplerin denetimlerinin Kırkgöz Sahil Parkı, Horata Mesire Alanı ile Darende Günpınar Şelalesi ve Tabiat Parkı'nda yoğunluk kazandığı görüldü.

Ailelerle yakından ilgilenen ekipler, çocuklara dergiler ve boyama kitapları hediye etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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