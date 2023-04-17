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Malatya'da istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Malatya'da istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ankara- Kayseri kara yolunun Tataruşağı mevkisinde Z.E. (37) yönetimindeki 44 ABT 386 plakalı hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki E.E. (29) ve A.E. (3), Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Kayseri Tragger Malatya Güncel Haberler

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