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Malatya'da istinat duvarına çarpan araç okul bahçesine düştü, sürücü yaralandı

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Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde S.K. (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyurt Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarpıp okulun 3 metre aşağıdaki bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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