Malatya'da istinat duvarına çarpan araç okul bahçesine düştü, sürücü yaralandı
Malatya'da istinat duvarına çarptıktan sonra 3 metre aşağıdaki okul bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde S.K. (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşilyurt Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarpıp okulun 3 metre aşağıdaki bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.